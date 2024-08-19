Kaos kaldığı yerden

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, yine kaosla başladı. Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldığı maç, futboldan çok yaşanan olaylarla gündeme geldi. Maçın ikinci yarısının başında Fenerbahçe Başkan Ali Koç sahaya inmiş protokol tribününe geri dönerken Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile yaşadığı sert dialog sonrası saldırıya uğramıştı. Koç'un yaşanan arbede sırasında sarı-kırmızılı yönetici Fatih Özkan'ın arkadan ittirmesiyle yere düşmesiyle tırmanan olaylar Türkiye ve Avrupa'nın gündemine oturdu.

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

HAKEME YUMRUKLU SALDIRI

İzmir'de yaşanan bu olay akıllara kaoslarla geçen sezonu hatırlattı. Geçen yıl Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü-Ç.Rize maçı sonrası dönemin Ankaragücü başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Bu olaydan sadece 8 gün sonra 19 Aralık 2023 tarihinde İstanbulspor, sahasında Trabzon ile karşı karşıya geldi. Maçta Trabzon 2-1 üstünlüğü ele alırken, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu rakibin attığı gole itiraz ederek takımını 74. dakikada sahadan çekmişti.

Süper Kupa Finali'ne Fener yediği golden sonra sahadan çekilmişti

SAHADA KAVGA

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzon'u 3-2 yendiği maç sonunda da ortalık karışmış, sahaya giren ev sahibi taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular tekme tokat kavga etmişti. Olayların ardından F.Bahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile Urfa'da oynayacağı Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkma kararı aldı. Urfa'daki ezeli rekabete gençleriyle çıkan Fener, henüz 50. saniyede gelen Icardi'nin golü sonrası sahadan çekilerek hükmen 3-0 yenik sayıldı.

BU GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Gürsel Aksel Stadı'nda maç oynanırken sahaya girdiği anda sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu. Koç'un yakın koruması olarak yanında bulunan bir kişinin sarı-kırmızılı taraftarların Koç'a tepkisi sırasında elini belindeki silahına attığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Koç'un korumasına tepki yağdı.

KOÇ'UN SAHAYA GİRMESİ DOĞRU DEĞİL!

TFF'DEN konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

SALDIRGANA EV HAPSİ CEZASI

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşürdüğü belirlenen Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi olan ve akreditasyon kartı sahibi olduğu belirtilen Fatih Özkan'a Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından ev hapsi cezası verildi. Fatih Özkan'ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.

GÖZTEPE'DEN PROVOKASYON İDDİASI GELDİ

GÖZTEPE Kulübü, dün olaylar ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada, "Stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara - CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen - maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almala rı için tüm hukuki adımları atacağımızı bildiririz" yorumu yapıldı.

GALATASARAY'DAN KAOS AÇIKLAMASI

GALATASARAY hadisenin Türk futbulunu kaosa sürüklediğini ifade ederken, "Geçen sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzon stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. Bahsi geçen hadiselere Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti" denildi.

AVRUPA BASINI DİKKAT ÇEKTİ

GÖZTEPE-FENERBAHÇE maçında yaşanan olaylar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırıyla gündeme oturdu. Avrupa basını, Türk futbolundaki şiddet olaylarına dikkat çekti. İngiliz Daily Mail gazetesi "Türk futbolunda yeni bir şiddet döneminin başlangıcı" başlığıyla verdiği haberde, "Türk futbolu uzun zamandır tutkulu taraftarlıkla ilişkilendirilir ancak son yıllarda bu tutku yerini şiddete bıraktı" yorumunu yaptı. İspanyol AS gazetesi ise "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe Başkanına şişe yağmuru" başlıklı haberinde ise şunları yazdı: "Türk futbolu ciddi bir güvenlik kriziyle boğuşmaya devam ediyor. Geçen sezonki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının her iki takımın oyuncuları ve taraftarları arasında büyük bir arbede ile sonuçlanmasından birkaç ay sonra, Süper Lig yine Fenerbahçe'nin karıştığı bir başka olayla gündemde." Portekiz'den A Bola gazetesi de "Fenerbahçe Başkanı su şişeleriyle düşürüldü" başlığıyla verdiği haberde, olaylar sonrası maçın kesintiye uğradığından bahsedildi.

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

F.BAHÇE yaptığı açıklamada, "Şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Ali Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

'NE İŞİN VAR ORADA ALİ KOÇ?'

@onuroztabak74: Ali Koç'un ne işi var orda. Her deplasmanda başkanlar sahaya girsin o zaman. @scorpionGSFAN: Maç oynanırken Ali Koç'un bodyguardları ile sahaya dalması ve tribün basması cezasız kalmayacak mı? @AkariSefik: Ali Koç neden sahanın içerisinde? 2-0 geride olan takım taraftarını kışkırtmak, tahrik ve provoke etmekten başka ne işe yaradı? Parası olan herkes her şeyi yapabilecek mi bu ülkede?

@GS_AGS1905: 6222'ye önce Ali Koç uysun sonra başkalarına yaptırım için konuşsun. @Aslan6315si: Başkanın saha içinden tribüne gitmeye çalışması, ilk olarak konuşulması gereken konudur. Neredeyiz, hangi devirdeyiz. Ali Koç, resmen kabadayı havalarına girmiş.

@k_olcan: Ali Koç, Türk futbolundan gitmezse daha çok üzücü olaylar görmemiz kaçınılmazdır. @mrsachab: Sahaya taraftar girince 'ne işi vardı' deyip meşru görüyorsunuz kendinizi. Ali Koç'un ne işi var sahada?