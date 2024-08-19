Manisa FK’ya Togolu stoper

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'dan yeni bir transfer hamlesi geldi. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, 24 yaşındaki Togolu stoper oyuncusu Philip Awuku'yu kadrosuna kattı. Profesyonel kariyerine Okyeman FC'de başlayan Awuku, Y.Malatyaspor, Tuzlaspor formalarını da terletti. Son olarak Manisa ekibiyle imzalayan genç oyuncu, stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. Son 2 sezondur Tuzla formasını terleten Awuku, İstanbul ekibiyle çıktığı 36 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi.

BELEDİYEYE GÖNDERME YAPTI

Oyuncunun transfer duyurusu ise Manisa FK hesabından Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e göndermeli bir şekilde yapıldı. Geçtiğimiz hafta belediye ile yaşadığı tartışmalara gönderme yapan siyah-beyazlı ekip, MASKİ'nin Manisa FK tesislerinde yaptığı kazı çalışmasını videoda göstererek takviyeyi duyurdu. Videoda oyuncunun kazı çalışmasının üstünden atladığı göze çarparken, esprili bir paylaşım yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Manisa FK ailesine hoş geldin Philip Gameli Awuku" ifadelerine yer verildi.

KRİZ ÇIKMIŞTI

Philip Awuku Gameli, Tuzlaspor'da forma giydiği dönemlerde İstanbul ekibiyle kriz yaşamıştı. Gana Milli Takımı'na davet edilen ancak milli maç sonrası Türkiye'ye dönemeyen Awuku yaşadığı vize problemi nedeniyle 15 günde oynana 3 resmi maçta forma giyememişti. Tuzla ekibi, bu durumun üzerine TFF'ye sitem eden bir yazı paylaşmıştı.