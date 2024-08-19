Manisa umutlu

Trendyol Birinci Lig'de ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a 3-2 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, 2. haftada evinde Sakaryaspor'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci devredeki iyi oyunuyla 2-1'lik üstünlüğü yakalayan siyah-beyazlılar, 90+1. dakikada Gradel'in penaltısına engel olamayıp galibiyeti son anda kaçırdı. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan Manisa Futbol Kulübü, üst sıralar hedefiyle başladığı sezonda galibiyetle tanışamadı. Manisa FK'nın yeni transferlerinden Fofana ise attığı 2 golle gelecek adına taraftara umut verdi.

"TAKDİRİ SİZE BIRAKIYORUM"

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş açıklamalarda bulunarak taraftarlardan destek beklediklerini söyledi. Takımın her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan başarılı çalıştırıcı Çavuş, "2024-2025 sezonu, hazırlık süreci ve başında her geçen gün fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü ve istekli bir kadro oluşumu içerisindeyiz. Planlamalarımız doğru zamanda doğru hamlelerle oyuncularımızın hazır oluşluluklarını da dikkate alarak hedefe doğru devam ediyor. Bu yolda bir bütün olan taraftarlarımızdan da bu güzel şehri temsil eden takımımıza desteklerini artırarak yanımızda olmalarını temenni ediyorum. Kadro oturdukça daha da iyi olacağız. Gelecek adına oldukça umutluyuz. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.