Tek hedef şampiyonluk

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, iddialı ve taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, Trabzonspor'un kuruluşunun 57'nci, Süper Lig'de yer alışının da 50'nci yılı olduğunu anımsatarak, taraftarlara seslendi ve özetle "Trabzonspor sevdalılarına müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız. Mutlaka siz de üzerinize düşeni yapın. İlk dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun var gücünüzle takımınıza güç katın. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir" ifadelerini kullandı. Bu arada Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda 22 Ağustos Perşembe günü St. Gallen'e konuk olacağı ilk müsabakada Portekizli hakem Miguel Nogueira görev alacak.