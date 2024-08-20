  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Tek hedef şampiyonluk

HABER MERKEZİ
Tek hedef şampiyonluk
TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, iddialı ve taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, Trabzonspor'un kuruluşunun 57'nci, Süper Lig'de yer alışının da 50'nci yılı olduğunu anımsatarak, taraftarlara seslendi ve özetle "Trabzonspor sevdalılarına müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız. Mutlaka siz de üzerinize düşeni yapın. İlk dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun var gücünüzle takımınıza güç katın. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir" ifadelerini kullandı. Bu arada Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda 22 Ağustos Perşembe günü St. Gallen'e konuk olacağı ilk müsabakada Portekizli hakem Miguel Nogueira görev alacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA