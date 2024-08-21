Altay’da iki genç sezonu erken açtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki iki genç futbolcu, sezonu U19 takımıyla erken açtı. Siyahbeyazlı kulübün altyapısından yetişen santrfor Ünal Alihan Kavlak ile orta saha oyuncusu Özay Hepgüler, geçen hafta sonu başlayan U19 Elit B Ligi'nde görev yaptı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 1-0 mağlup ederken, ilk 11'de sahaya çıkan Alihan ve Özay müsabakada 90'ar dakika oynadı. Bu sezon Alihan ve Özay'ın A Takım'da da forma giyeceği belirtildi. Altyapıdan A takıma alınan bir diğer isim olan sağ bek Ali Solmaz ise U19 takımı kadrosunda yer almadı. Menemen maçında sakatlanan Solmaz'ın tedavisine devam ediliyor.