Bodrum FK gülemiyor

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 2'nci haftada Eyüpspor'a konuk olan Bodrum Futbol Kulübü, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-1 kaybederek henüz puanla tanışamadı. İlk maçında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne evinde 90+7'nci dakikada yediği tek golle mağlup olan yeşil-beyazlılar, Kayserispor ve Adana Demirspor'la birlikte puan alamayan 3 takımdan biri oldu.

DUYMAK BİLE İSTEMİYORUM

Teknik direktör İsmet Taşdemir ise iyi futbol oynadıklarını ancak kalite eksikliği nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Çok pozisyona girdik. Bir tanesini değerlendirdik. İkinci yarı başında yediğimiz golle inişe geçtik. İkinci yarı ligin gerçekleriyle daha fazla karşılaştık. Bir şeyleri toparlamamız lazım. Genç oyuncularımız var. Bununla beraber takımımızın iyi olması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Oyun olarak iyiyiz ama yetmiyor. Bu ligin kalite gerçeği var. Oyuncu kardeşlerimin mücadelesi, isteği ve arzusu çok iyi. Yol yakınken bir şeyleri değiştirmeliyiz. Küme düşme lafını kullanmak dahi istemiyorum. Lige renk katmak istiyoruz. Oyunumuz bundan önce beğenildi, bu takdiri yeniden yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

SON GÖZDE ALİ TURAP BÜLBÜL

SÜPER Lig'de iki hafta geride kalırken henüz puanla tanışamayan Bodrum FK, gözünü transfere çevirdi. Transfer döneminin bitimine 2 haftadan az bir zaman kala oyuncu kalitesini artırmak isteyen yeşil-beyazlılar, Galatasaray'ın kiralık listesine koyduğu genç sağ bek Ali Turap Bülbül için girişimlerini başlattı. Bodrum FK'nın gençlere verdiği önem nedeniyle transferde bir adım önde olduğu öne sürüldü.