Bucaspor 1928’de Balcıoğlu iddialı

TFF 2. Lig'de İzmir'i temsil edecek olan Bucaspor 1928'de göreve geri gelen teknik direktör Uğur Balcıoğlu yoğun bir tempoyla işbaşı yaptı. Fırtına ile 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik patron, yeni sezon öncesi de iddialı konuştu. Balcıoğlu, "Takım içindeki hava mükemmel. Tüm futbolcularımızın tek bir hedefi var, geçen sezon yarım bıraktıkları işi tamamlamak. Keşke takıma 15 gün önce gelseydim. Evet Bucaspor 1928'in transfer yasağı var. Ancak maç kazanma yasağı yok. Biz takım olarak sezon öncesinden bir hedefe odaklandık. Yasağın olması maç kazanamayacağız anlamına gelmiyor. Gücümüzü ve kalitemizin farkındayız" dedi.