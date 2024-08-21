Karşıyaka durmuyor

3. Lig 1. Grup'ta sezon başlamadan Bursaspor ile transfer yarışına giren Karşıyaka'da gündem yoğun. Gençlerbirliği'nden ayrılan orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile anlaşmak üzere olan, 1461 Trabzon'un sol beki Hurşit Taşçı ile transfer görüşmesi yapan Kaf-Kaf'ın hedefindeki son isimler Onur Akbay ve Özgür Güler oldu. 2012-13 sezonunda Kaf-Kaf forması giyen ve geçen yıl Esenler Erokspor'da 2. lig şampiyonluğu yaşayan 38 yaşındaki Onur, eski kulübüne dönmeye istekli. Ayrıca öz kaynağından çıkan sol bek Özgür'le de temasa geçen Kaf-Kaf 26 yaşındaki oyuncudan da olumlu dönüş aldı.

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

BONSERVİSİ Karacabey Belediyespor'da bulunan ve geçen sezon Zonguldak Kömürspor'a kiralanan sol bekin, yeniden Karşıyaka forması giymesi sürpriz sayılmayacak. Geçen sezon Esenler'de 26 maça çıkan Onur, daha önce kariyerinde Bandırma, Bodrum, Çorum, Adanaspor, Adana Demir, Şanlıurfa, Bursaspor ve Konya Şeker'de görev aldı

METİN PEKER TAKIMDA KALIYOR

Eski takımı Elazığspor medyasında takımda mutsuz olduğu ve ayrılacağıyla ilgili haberler çıkan Karşıyaka'nın deneyimli stoperi Metin Peker, iddiaları yalanladı. Yuvası yeşil-kırmızılılara döndüğü için çok mutlu olduğunu ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini, şampiyonluk için takım olarak kenetlendiğini dile getirdi.