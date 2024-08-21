Tire 2021 FK yeni sezona hazır

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Tire 2021 FK, Abant kampında hazırlık maçlarını sürdürüyor. Güneş Holding Çankaya FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından sahadan 1-1 sonuçla ayrılan sarı kırmızılılar, Düzcespor'u ise 3-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başardı. Teknik Direktör İbrahim Yıldırım iki hazırlık maçında da kampta yer alan futbolcularının tümüne şans verdi. Başkan Hüma Yüksel, hafta içinde kadroyu önemli isimlerle güçlendirdiklerini hatırlatarak, "Transfer döneminin sonuna kadar eksik gördüğümüz mevkilere yeni takviyeler yapabiliriz. Taraflı tarafsız herkesin keyif aldığı, güçlü bir Tire FK izlettireceğiz" diye konuştu.