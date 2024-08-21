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Haberler Spor

Uşakspor’dan taraftar çağrısı

HABER MERKEZİ
Uşakspor’dan taraftar çağrısı
UŞAKSPOR'UN yeni teknik direktörü Efrahim Alkın, kulübün geleceğine dair umut verici bir basın açıklaması yaptı. Alkın, takımın geçirdiği zorlu süreçten sonra yeniden yapılanma dönemine girdiklerini ve bu süreçte taraftarların desteğinin önemini vurguladı. Alkın, "Taraftar desteği çok önemli. Takım olarak çok şeyler başaracak potansiyelimiz var. Yanımızda en büyük destekçimiz olarak Aşigolar var. Onlarla beraber Uşakspor'u güzel günlere ulaştırmak en büyük temennimiz. Uşakspor sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda şehrin önemli bir değeri. Bu takımın Uşak'ın, herkesin olduğunu, herkesin bir yerinden tutup, Uşakspor'u en iyi noktaya getireceğinden şüphemiz yok" şeklinde konuştu.
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