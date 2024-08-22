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Haberler Spor

Altınordu’da Mehmet ayrıldı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Mehmet ayrıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon kiralık olarak Elazığspor'a gönderilen Mehmet Ablay, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırıp Kırmızı Grup'ta yer alan Elazığ temsilcisine geri döndü. İzmir kulübüyle 2025 yılına kadar olan sözleşmesini sonlandıran 21 yaşındaki ön libero, geçen sezon 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Elazığspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetişen, U16, U17, U19 takımlarında görev yapan Mehmet, A takım formasıyla sadece 2 kez kupada şans buldu. Genç futbolcu geçen sezon Elazığspor formasıyla 3. Lig'de 12 maça çıkmıştı.
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