Fethiyespor’da tribün yenileniyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Fethiye İlçe Stadı'nda depreme dayanıksız raporu alan betonarme tribün için yıkım kararı çıktı. Yıkım çalışmaları başlayan tribünün yerine 3 bin kişilik çelik konstrüksiyon tribün yapılacağı, tribünün altında soyunma odaları ve şok havuzları olacağı bildirildi. Ligin ilk haftasında Kastamonuspor'u ağırlayacak Fethiyespor'da stadın ilk maça yetişeceği kaydedildi. Yıkım çalışmaları nedeniyle protokol tribününün karşı tribüne taşınacağı, soyunma odaları için ise Gençlik Merkezi'nin kullanılacağı belirtildi