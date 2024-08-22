Hızlı hamle

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazillispor'da hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın sürpriz istifasının ardından takımın başına Gürhan Sönmez getirildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, yaşanan bu ani değişiklikle birlikte Giresunspor karşılaşmasına Gürhan Sönmez yönetiminde hazırlanacak.

Siyah-beyazlıların Denizlispor ile oynadığı hazırlık maçında kulüp başkanı Şahin Kaya'ya yakınlığıyla bilinen Anıl Taşdemir ve Kutsal Manici gibi oyuncuları 30. dakikada oyundan alan teknik direktör Yüksel Yeşilova, bu hamlesiyle yönetimle arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Yaşanan bu gerginlik sonucunda, sezon başlamadan istifa kararı alan Yeşilova, Nazillispor'daki görevinden ayrıldı.

KISA SÜRELİ ANLAŞMA YAPILDI

Yüksel Yeşilova'nın ayrılığının ardından, Nazillispor yönetimi hızlı bir kararla takımın başına Gürhan Sönmez'i getirdi. Deneyimli antrenörün kısa süreli bir anlaşmayla takımın başına geçtiği ifade edilirken, yeni bir teknik direktörle anlaşılana kadar takımı Giresunspor karşılaşmasına hazırlayacak. Gürhan Sönmez, daha önce de benzer bir durumda görev almış ve sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olan Ankaraspor maçında takımın başında yer almıştı. Şimdi ise Nazillispor, Gürhan Sönmez'in liderliğinde Giresunspor maçına odaklanacak.