Kaf-Kaf yeni sayfa açtı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, hücumda yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Play-Off oynayan ancak beklentilerin altında kalan Kaf-Kaf, yeni sezonda ön bölgede çok üretken bir takım yaratmak istiyor. Geçtiğimiz sezon ön bölgede Emre Gemici, Fatih Taşdelen, Yasin Ozan gibi isimlerle lige başlayan ancak Emre'nin teknik ekip ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ayrılması, Yasin'in ön çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu kapatması KSK'nin elini daraltmıştı.

YASİN OZAN DA İYİLEŞTİ

Fatih'in ise performansının yetersiz kalması İzmir ekibini oldukça zor bir duruma sokmuştu. Kaf-Kaf, bu sezon daha üretken bir takım kurmak isterken, ilk olarak ön bölgede İshak Kurt ile anlaştı. Yasin Ozan'ın iyileşerek takıma katılmasıyla gücüne güç katan KSK, Enes Nalbantoğlu ile forvet hattına birçok alternatif oluşturdu.