Kara Kartal’da sola iki aday

SÜPER Lig'e ikide iki yaparak müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, sol bek transferi için son düzlüğe geldi. Siyah-beyazlıların, savunmanın sol tarafını güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken yönetim iki aday üzerinde duruyor. Ya İspanyol ekibi Barcelona'dan ayrılan Marcos Alonso ya da Fransa'nın ünlü temsilcisi PSG'nin bedava göndermeye hazır olduğu Juan Bernat yeni sol bek olacak. Yönetimin önemli mesafe kat ettiği iki yıldızın tercihinde ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı etkili olacak.

BERNAT SAKATLANDI

PSG, Juan Bernat'ın sözleşmesini feshedip göndermeye hazır. Ancak Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncudan kasık sakatlıkları nedeniyle şüpheli. Bu yüzden Marcos Alonso'nun durumuna göre Bernat'ı bekletiyor. Kendisinden sağlık raporları istendi. Durumu inceleniyor. 33 yaşındaki İspanyol savunmacı Alonso ise bonservisinin elinde olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Yönetim tecrübeli sol beki ikna etmesi halinde otomatik olarak Bernat'ın transferinden vazgeçecek.

GABRİEL İKNA OLDU SIRA CHELSEA'DE

BEŞİKTAŞ, uzun süredir temasta olduğu 19 yaşındaki Angelo Gabriel'i ikna etti ve kişisel şartlarda anlaştı. Ancak kulübü Chelsea ile henüz anlaşma yok. İngiliz devi 13 milyon sterlin ödediği sambacıyı göndermeye razı. Yönetim Brezilyalı sağ kanat için pazarlık masasına oturacak.