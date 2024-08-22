  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

KSK potada hareketli

Yeşil-kırmızılılar teknik heyet ve oyuncu kadrosunda önemli adımlar attı Karşıyaka Basketbol yardımcı antrenörlük görevine Rüçhan Tamsöz’ü getirirken, Mert, Ergi ve Kenan’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı, altyapıdan yetişen Ozan geri döndü

HABER MERKEZİ
KSK potada hareketli

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Beş yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, yardımcı antrenörlük görevine son olarak Darüşşafaka'da başantrenörlük görevi yapan Rüçhan Tamsöz'ün getirildiğini duyurdu. Diğer bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, iç transferde de hareketli saatler yaşadı. Karşıyaka Basketbol Takımı iç transferde 3 hamle birden yaptı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki Mert Celep, 24 yaşındaki Ergi Tırpancı ve 29 yaşındaki Kenan Sipahi'nin sözleşmelerinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

OZAN YUVAYA DÖNDÜ

Şu ana kadar dış transferde James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell'ı kadrosuna katan Karşıyaka Basketbol bir hamle daha yaptı ve son olarak Final Spor'da forma giyen Ozan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Ozan Yılmaz yuvaya geri döndü" ifadeleri kullanıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA