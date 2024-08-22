Manisa FK’da Fofana farkı

BİRİNCİ Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna dahil ettiği Fildişi Sahilli Moryke Fofana ilk 11'de forma giydiği ilk maçtan kalitesini kanıtladı. İlk hafta 3-2 kaybedilen İstanbulspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olan 32 yaşındaki forvet, geçen hafta Sakaryaspor önünde ilk kez 11'de yer aldı.

İKİ GOL BİRDEN KAYDETTİ

Fofana attığı 2 şık golle takımını mağlup durumdan öne geçirmesine rağmen siyah-beyazlılar yıldız futbolcu 65'inci dakikada oyundan çıktıktan sonra uzatmada kalede gördükleri golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Fofana, 2017'den beri oynadığı Türkiye'de Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da da görev yapmıştı.