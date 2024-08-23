Beşiktaş’ta savunma alarmı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta hücum hattında yine sorun gözlenmezken savunma ise alarm veriyor. Son iki maçta (Antalyaspor, Lugano) yenilen 5 gol ve bu maçlarda rakiplere verilen pozisyonlar da defansif yöndeki sıkıntıları gözler önüne serdi. Defansif hataların hemen hemen tüm pozisyonlarda aynı olması, transferi kaçınılmaz hale getirirken özellikle sol beke ve savunmanın göbeğine takviye için çalışmalar girişimler hızlandırıldı.

UDUOKHAI TAMAM GİBİ

Kara Kartal'ın Augsburg forması giyen 26 yaşındaki savunmacı Felix Uduokhai ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Aston Villa'dan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'u da kadrosuna katmak adına harekete geçtiği öne sürüldü. Deneyimli defansın Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı. Başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'in stoper dışında bir sol bek almak için de çalışmalar yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

GEDSON SEVİNCİ

Beşıktaş'ta geldiğinden bu yana inişli çıkışlı bir grafik çizen, hatta zaman zaman gönderilmesi bile gündeme gelen Portekizli orta saha Gedson Fernandes, bu sezon farklı bir profil çiziyor. Teknik direktör Van Bronckhorst'un yönetiminde daha ofansif bir kimliğe bürünen Gedson, önceki gece attığı 2 golle sahanın yıldızı oldu. Lugano maçında 10 numarada oynayan genç yıldız, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana ilk kez bir Avrupa Kupası maçında gol attı. Gedson, ayrıca Beşiktaş kariyerinde de ilk kez bir maçta 2 gol attı. Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Lugano maçına ilişkin , "Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. Haftaya farklı bir maç olacak. Daha iyi bir zeminde oynayacağız. Deplasmandan beraberlikle dönmek kötü değil. Ndour ve Rafa iyi oynadı. Genel olarak iyiydik. Bu maçı analiz edeceğiz. Rakibin güçlü yönlerinin farkındayız. Rövanş maçında taraftarlarımızın önünde istediğimiz gibi oynayacağız" diye konuştu.