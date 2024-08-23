Bornova altyapısı durdu

Ülkenın en büyük 3. şehri İzmir'in en gelişmiş ilçelerinden öğrenci bölgesi Bornova'yı profesyonel ligde temsil eden tek takım olan Bornova 1877, altyapısını kapatma kararı aldı. Bornova Belediyesi tarafından İlçe Stadı'nda haftanın 5 günü idman yapma hakkına sahip olmalarına rağmen, idman günlerinin 3'e düşmesi üzerine bu kararı aldıklarını belirten İzmir ekibi, velilere oyuncuların lisanslarını en kısa zamanda vereceklerini belirtti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

6 KATEGORİ DURDURULDU

2023-2024 Futbol Sezonu'nda profesyonel ligdeki ilk sezonumuzda altyapı gruplarımızın oluşturulması ve Bornova ilçesindeki çocuklarımızın da Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Ligleri'nde yer alması amacıyla 6 kategoride akademi liglerine katıldık. 2024-2025 Futbol Sezonu'nda yaşanılacak antrenman sahası sıkıntıları sebebiyle Altyapı Akademi yaş gruplarımızdan U11-U12- U13-U14-U15 ve U16 yaş kategorilerinin faaliyetlerini durdurma kararı alınmıştır.