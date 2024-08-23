Ferdi İngiltere’de

Fenerbahçe'de ismi bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile anılan Ferdi Kadıoğlu'nun transferi gerçekleşti. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasının ardından milli futbolcu ve ailesi dün akşam saat 20.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İngiltere'ye gitti. Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibi ile resmi sözleşmeye imza atacak.

KASASI DOLACAK

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu transferden yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde etmesi beklenirken, kasasını dolduracak. Sarı-lacivertli formayla 6 sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu bu süreçte A takımda 204 karşılaşmada görev yaptı. Rakip ağları 18 kez havalandırma başarısı gösteren Ferdi, takım arkadaşlarına ise 18 golün pasını verdi.