Kartal tura yakın

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu ve iki farklı öne geçtiği karşılaşmada İsviçre temsilcisi Lugano'yla 3-3 berabere kaldı. 17. dakikada arka direkte Aliseda'nın şutunda kaleci Mert'i geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi. 21. dakikada Steffen'in pasında Vladi'nin şutunda yine Mert geçit vermedi. Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla buluşan Gedson Fernandes'in ceza sahasına girerek çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 34. dakikada Zanotti'nin pasında topla buluşan Bislimi düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

PAULISTA KENDİ KALESİNE ATTI

52. dakikada Silva'nın şık pasında topla buluşan Gedson takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2. 55. dakikada kullanılan kornerde arka direkte Al-Musrati meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. 56. dakikada Steffen'in şutuyla fark 1'e indi: 2-3. 63. dakikada Zanotti'nin ceza sahasına çevirdiği yerden topa ters dokunuş yapan Paulista, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve skoru belirledi: 3-3. Müsabakanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

VAN BRONCKHORST İKİ HAMLE YAPTI

SİYAH-BEYAZLILARIN Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Genç çalıştırıcı, Süper Lig'de oynanan son Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü kadrodan farklı olarak savunmada Colley'in yerine Masuaku'ya görev verirken, Semih Kılıçsoy'un yerine ise yeni transfer N'Dour'u ilk 11'e monte etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın İsviçre'de Lugano ile oynadığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 12. adam kritik randevu öncesi kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alırken, tezahüratlarla tam destek verdi