Manisa çıkış peşinde

Birinci Lig'de mücadele eden tek Ege temsilcisi olan Manisa FK, bugün zorlu bir maça çıkacak. Siyah-beyazlılar bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te oynanacak maçta Erdem Metoğlu düdük çalacak. Birinci Lig'deki ilk 2 maçında deplasmanda İstanbulspor'a yenilip Sakaryaspor'la evinde berabere kalan Manisa Futbol Kulübü üçüncü maçında 3 puanla tanışıp artık çıkışa geçmek istiyor.

ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ İDDİALI

Genç teknik direktör Çağdaş Çavuş "İlk iki müsabakada galip gelemedik ancak bu maça iyi hazırlandık. Kazanıp çıkış yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekipte eksik ve sakat oyuncu bulunmazken kafile tam kadro halinde İstanbul'a gitti.