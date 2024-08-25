Adeboyejo harekatı

Son olarak kaleci Lis'i kadrosuna katan ve 1 forvet alarak transfer dönemini kapatmak isteyen Göztepe, Bolton Wandarers forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Adeboyejo ile ilgileniyor. İngiliz basınında çıkan habere göre, İzmir ekibinin oyuncuyla geçtiğimiz sezonunun ara transfer döneminde de ilgilendiği ancak sonuca varamadığı ifade edildi. Transfer döneminin sonu yaklaşırken 26 yaşındaki oyuncuyla Göz-Göz ile birlikte Oxford United'ın da transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Bolton'un bonservis bedeli olarak 1 milyon 500 bin Euro beklentisi olduğu ifade edilirken, İngiltere ligindeki transfer döneminin son bitiş tarihi olan 30 Ağustos'a kadar Adeboyejo'nun geleceğinin belli olacağı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun kulüpte görev yaptığı süre boyunca Bolton formasıyla 53 lig maçına çıktı ve 14 gol attı.

YA ERYAMAN YA ANTALYA

Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig'in 2. haftasındaki olaylı karşılaşmada 2 maç saha kapama cezası alan ve PFDK'ya itirazda bulunan Göztepe'nin B planı hazır. Sarı-kırmızılıların saha kapama cezası onanırsa 2 stat için müracatta bulunacak. Coğrafi yakınlık sebebiyle önce Akhisar Stadı'nı gündeme alan ancak statta yarı ofsayt sistemi olmaması sebebiyle diğer alternatiflere yönelen Göz-Göz, Ankara Eryaman ve Antalya Stadı'na yöneldi. Taraftarlar 31 Ağustos'ta iç sahada oynanacak Bodrum FK maçını Ankara ya da Antalya'daki tribünlerde takip edecek.