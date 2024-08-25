Göztepe’de Yalçın krizi

Trendyol Süper Lig'de son üç maçından beraberlikle ayrılan Göztepe'de Yalçın Kayan krizi patlak verdi. Son dönemde Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada yaşananlar, İzmir temsilcisinde sorunlara yol açarken bir de üstüne Kaptan Yalçın Kayan ile ilgili sıkıntı gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe maçının ardından, takım kaptanı Yalçın Kayan'ın son düdükle birlikte takım arkadaşlarını beklemeden soyunma odasına gitmesi ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile yaşadığı tartışma sebebiyle oyuncunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Yalçın, geçtiğimiz gün oynanan Alanya maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmedi. Deneyimli oyuncu için birçok teklif bulunurken, Yalçın'ın kadro dışı kalmasıyla devreye Eyüp ile Başakşehir girdi. Stoilov'un oyuncuyu affedebileceği konuşulurken, Yalçın'ın İstanbul ekiplerinin tekliflerini dinleyip son kararını vereceği ifade edildi. Yaklaşık 1.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Yalçın'ın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GEÇMİŞTE TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

Yalçın, geçtiğimiz yıllarda Göztepe taraftarı ile ters düşmüş ve tribünlerin tepkesini çekmişti. 2020-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Göz-Göz'ün altyapı menşeili oyuncusu Yalçın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında formasını tepkili bir şekilde yedek kulübesine fırlatarak soyunma odasına gitmişti. O dönem yönetim Yalçın'a 1 aylık maaş cezası verirken, Yalçın ise kendini affettirmek için bir video mesaj yayınlayarak 350 ihtiyaç sahibi öğrenciye Göztepe forması hediye etmişti.