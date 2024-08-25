Manisa nihayet

Trendyol Birinci Lig'de şampiyonluk hedefleyen ancak ilk iki maçında 1 puan alabilen Manisa FK, deplasmanda Karagümrük'ü mağlup etti ve 3 puanla tanıştı: 0-2. 15. dakikada Oğuz'un sol kanattan ortasında Wriedt'in şutunu kaleci Emre son anda çıkardı. 21'de Camacho soldan pasını çıkardı, topla buluşan Adnan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı. 23'te Kaan rakibinden sıyrılıp son çizgide içeriye çevirdi, Ramirez penaltı noktasının üzerinden tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 33'te Ramirez'in pasında Fofana rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

FOFANA SKORU BELİRLEDİ

43'te Ramirez'in pasında sırtı kaleye dönük olan Wriedt topu geriye çıkardı, Fofana gelişine sert bir şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 60'ta Enes'in sağ kanattan açtığı ortada Gameli'nin kafa vuruşu üstten oyun alanını terk etti. 63'te Osuji kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını uygun durumdaki Enes'e çıkardı. Bu futbolcu topu ilk anda kontrol edemedi. Ardından açısı daralan Enes'in şutu yandan auta gitti. 71'de Paoletti kaleye sokulup şutunu çekti, kaleci Alperen topu kornere tokatladı.

FOFANA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Manisa FK'nın sezon başında kadrosuna kattığı Fofana, gollerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında İstanbulspor maçında oyuna sonradan giren Fofana skor katkısı yapamamıştı. Sakaryaspor karşında ilk 11'de başlayan yıldız isim takımının iki golünü kaydeden isim olmuştu. Dünkü maça da ilk 11'de başlayan Fofana, 43. dakikada attığı golle takımını iki farklı öne geçirdi ve bu sezonki 3. golünü attı.

ÇAVUŞ'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş son oynadıkları Sakaryaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de beş değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı, defans hattı ve orta sahayı değiştirdi. Sakarya maçında 11'de oynayan Yusuf, Birkan, Umut, Kadir ve Osuji'nin yerlerine Oktay, Gameli, Kaan, Muhammed ile Ramirez ilk 11'de forma giydi.