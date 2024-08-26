Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbola veda etti

Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Özyakup, kariyerinde unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek "Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'den yaz transfer döneminde kendisine teklifte bulunan kulüplere de teşekkür eden Oğuzhan Özyakup, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese teşekkür ederim."

Oğuzhan Özyakup, 2012 yılında transfer olduğu Beşiktaş'tan 2022 yılında ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibine gitmişti. Siyah-beyazlı ekiple 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 43 kez giymişti.