‘Fredbahçe’

Son haftalarda Avrupa'da ve Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe dün akşam Çaykur Rizespor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak için sahaya çıktı. Ligde geride kalan iki haftada bir galibiyet, bir de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde uzun bir süre devam eden Ferdi bilmecesi nihayete kavuşurken, Jose Mourinho bu bölgede Oosterwolde'ye görev verdi. Portekizli teknik direktörün yine tek forvet olarak Dzeko ile sahaya çıktığı ve sakatlığını atlatan Fred'in ilk 11'e döndüğü mücadele oldukça tempolu başladı. Sarı-lacivertliler savunmada oldukça kompakt bir görüntü verirken, hücumda ise geride kalan maçlara nazaran çok daha hareketliydi

KOD ADI: SAMBACI

Elbette geride kalan sezondan gözlemlerimize ve istatistiklere de dayanarak Fenerbahçe'de Fred faktörünü konuşmak lazım. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu kaçırmasında kritik rol oynayan kayıplarda Fred sahada değildi. Yokluğunda yerini geçmişte de, şimdi de kendisinden başkasının dolduramayacağını vurguladı. Performansıyla futbolseverlere her zaman gösterdi ki Fenerbahçe için galibiyetin kod adı: Sambacı.

TAKIMIN YÜZDE ELLİSİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Fred dün akşam da performansıyla takımı için önemini gözler önüne serdi. Sakatlığını yeni atlatan ve ayağının tozuyla ilk 11'e dönen Sambacı henüz 16. dakikada takımını öne geçirdi. Ardından kariyerinin ilk hat-trick'ine imza attı ve galibiyetin mimarı oldu. Orta alanda O'nun yokluğunda aksayan Fenerbahçe, yıldız ismiyle yine bambaşka bir takım hüviyetine büründü. Geçen sezondan bu yana oyun görüşüyle, savunma ve hücumdaki mücadelesiyle Fred sarı-lacivertlilerin yüzde ellisi desek yanlış olmaz. Tüm takıma etki eden Brezilyalı'yla orta sahada görev yapan İsmail ve Szymanski de seviye atladı. Alınan galibiyette en büyük etken Fred, geride kalan süreçte yeni bir sakatlık macerasıyla yeşil zeminden uzaklaşmadığı sürece Fenerbahçe fren yapmayacaktır.