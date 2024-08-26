Hoş geldin Bodrum

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 3'üncü hafta maçında Konyaspor'u evinde 3-1 yenmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü, tarihi bir galibiyete imza attı. Süper Lig'deki ilk 2 müsabakasında evinde Gaziantep FK'ya 1-0, deplasmanda ise Eyüpspor'a 4-1 kaybeden yeşil-beyazlı ekip, taraftarıyla buluştuğu ilk maçta Konyaspor galibiyetiyle büyük mutluluk yaşadı. Devler arenasında ilk kez galibiyet sevinci yaşayan oyuncular ve teknik ekip 3 puan coşkusunu İlçe Stadı'na gelen taraftarlarla birlikte yaşadı. 90 dakika sonunda tribünleri teker teker dolaşan takım futbolseverlerle birlikte dakikalarca tezahüratta bulundu. Bodrum FK'nın başında 2'nci Lig'den bu yana 3 farklı ligde görev yapıp, 3 ligde de galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör İsmet Taşdemir de kazanılan maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Hem camia hem de kendi açısında tarihi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

TAŞDEMİR: HER LİGE RENK KATTIK

"İlkler her zaman güzeldir. Camia olarak hepimiz bir ilki yaşadık. Süper Lig tarihimizdeki ilk galibiyetin sevincini yaşıyoruz. Ancak çok daha iyi yerlere gelebilecek potansiyele sahibiz. Ligin ilk 2 maçında da aslında kötü değildik. Sadece sonucu alamadık. Bu maçta ise hem gayet iyi futbol oynadık ve istediğimizi aldık. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Her lige renk kattık. Bunu Süper Lig'de de başarmak istiyoruz" dedi. Bodrum Futbol Kulübü, 31 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

PUŞCAŞ'A TAM NOT

BODRUM FK'nın Genoa'dan kadrosuna dahil ettiği Rumen forvet George Puşcaş, Konya maçındaki performansıyla beğeni topladı. Hücumda, özellikle ilk yarı çok etkili olan oyuncu, 40'ıncı dakikada ağları havalandırdı. İsmet Taşdemir maçın ardından oyuncusuna övgüler yağdırarak "Puşcaş aramıza yeni katıldı. Maça onunla başlamayı düşündüm, çok da iyi yaptım. Kendisi henüz yüzde 100 hazır değil, çok daha iyi olacak" dedi.