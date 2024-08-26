Menemen havalı Kaf-Kaf yaralı

İZMİR'İN iki önemli kulübü 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Menemen FK, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi Menemen 3-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini ilk yarıda Kutay, penaltıdan Mazlum ve ikinde devrede Yakup Anıl Karadağ kaydetti. İki takımda da yeni transferler sahaya çıkarken, Kaf-Kaf'ta oyuna ikinci yarıda giren Hakan Barış, Menemen'de ise ilk golü atan Kutay sivrilen isimler oldu. Sarı-lacivertliler sezon öncesi son provasında fiziksel ve taktiksel olarak hazır bir görüntü verirken, yeşil-kırmızılılar özellikle hücumda çoğalamama konusunda sıkıntı yaşadı. Daha önce özel maçlarda yine 2'nci Lig takımlarından Altınordu'yla 2-2 berabere kalıp, Somaspor'u 2-1 mağlup eden Kaf-Kaf ilk kez kötü sinyal verdi