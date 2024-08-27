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Haberler Spor

Altay’da Başkan Özkaral bırakmıyor

HABER MERKEZİ
Altay’da Başkan Özkaral bırakmıyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da taraftarların geçtiğimiz hafta istifaya davet ettiği Başkan Süleyman Özkaral, görevinin başında olduğunu vurguladı. Olağanüstü genel kurul kararı almanın kulübe zarar vereceğini dile getiren Özkaral, "Mutlaka bir aday çıkar ama yatırımcılarla görüşmeler devam ediyor. Sürekli değişimler sponsorluğu da olumsuz etkiliyor. Sürekli başkan değişiyor. Bu yangını söndürecek biri olduğunu tahmin etmiyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. İyi olacak gibi görünür ama yine sıkıntı olur. Kulübün borcu belli" dedi. Alacaklarını tahsil etmek için göreve devam ettiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Süleyman Özkaral, "Öyle bir niyetim olsa elimizdeki yetenekli oyuncuları satıp paranın tamamını alıp çekilirim. Parayı dağıtıyorsun. Elektrik borcunu ödüyorsun. Bunu taraftarlarımıza da anlattım" diye konuştu.

SAĞLIK KONTROLLERI BAŞLADI

Öte yandan Altay'da futbolcular bugünden itibaren sağlık kontrolünden geçecek. Yönetim de hafta içinde lisans işlemlerini tamamlamak için yoğun mesai harcayacak.

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