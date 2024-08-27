Bodrum FK’da Pitu sesleri

Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında alan Bodrum FK, yeni bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki Romanyalı sol kanat oyuncusu Alexi Pitu'ya kanca attı. Finansal nedenler nedeniyle peş peşe küme düşme cezası alan Fransız ekibi, geçtiğimiz günlerde profesyonel statüden vazgeçtiğini yetkililere bildirmişti. Bu hamlenin üzerine sözleşmesi devam eden oyuncular boşa çıkmıştı. Muğla ekibi, fırsat transferi olarak değerlendirdiği bu hamleyi bitirmek için kolları sıvadı. Profesyonel kariyerine Viitorul'da başlayan Pitu, Bordeaux'un yanı sıra Farul formasını da terletti.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Geçen sezon Fransız ekibiyle 28 maça çıkan ve takımına 1 gol, 2 asistlik bir katkı sunan Pitu'nun şu an boşta olması nedeniyle talipleri çoğaldı. İngiltere ve Alman liginden takımların talip olduğu ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç oyuncunun daha fazla forma giyerek kendini kanıtlayabileceği bir takımda oynamak istediği kaydedildi. Oyuncuyu teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetime önerdiği öğrenilirken, resmi olarak girişimler bu hafta içi yapılacak.

KENAN ÖZER GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez devler arenasında galip gelmeyi başaran Bodrum FK'nın tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi. Takımın en tecrübeli oyuncusu olan Kenan, Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atmayı başardı. Süper Lig'de son olarak 2021- 2022 sezonunda Yeni Malatyaspor forması altında gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki orta saha, Konyaspor karşılaşmasının 88. dakikasında attığı penaltı golüyle Bodrum FK'yı 3-1 öne geçirdi. Kenan, Yeni Malatyaspor'da oynarken deplasmanda 2-1 kaybedilen Sivasspor müsabakasında ağları havalandırmıştı. 13 Şubat 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de gol atamayan Kenan o sezonun ardından Bodrum FK'ya transfer olmuştu.