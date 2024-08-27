F.Bahçe Fred’le güzel

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, karşılaşmada hat-trick yapan Fred galibiyetin başmimarı oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ligdeki ilk maçında gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Sambacı orta saha maça damga vururken, müsabakanın 15, 60 ve 64. dakikalarda topu filelere gönderdi. Fred'in yokluğunda oynadığı Lille ve Göztepe maçlarında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe 31 yaşındaki deneyimli futbolcu ile çıkışa geçti. Üç gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı orta saha, "Bugün sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki bugün takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Teknik direktör Mourinho'nun kendisi ile ilgili olumlu sözlerine ilişkin bir soruya yanıt veren 31 yaşındaki futbolcu, "Gayet kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki her maç oynamak isteyen bir futbolcuyum. Ama oynasam da oynamasam da yerime oynayacak takım arkadaşlarım da en iyisini ortaya koyacaktır. Tabi ki sezon uzun, sezon içerisinde zorlu dönemler olabiliyor sakatlık gibi. Ama söylemiş olduğum gibi herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde ilerletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONU TEK MAÇTA YAKALADI

Çaykur Rize maçında hattrick yapan Sambacı, geçen sezonki istatistiğine tek maçta ulaştı. 2023-2024 sezonunda rakip ağları 3 kez sarsan Fred, ligde görev yaptığı ilk karşılaşmada üç kez sevinç yaşadı.

AMRABAT'TAN HABER VAR

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde olan Sofyan Amrabat'ta önemli gelişmeler yaşandı. Corriere Dello Sport'un haberine göre; Sofyan Amrabat'ın geleceği belli oldu. Yıldız oyuncu Amrabat'ın Fiorentina'da kalmaya yakın olduğu belirtildi. Fiorentina'ya Amrabat için beklenen teklifin henüz gelmediği aktarıldı. Öte yandan adı Fenerbahçe ile anılan isimlerden Scott McTominay'in de Napoli'ye transfer olacağı kaydedildi. Napoli'nin 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle transferi bitireceği bildirildi.