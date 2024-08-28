Aydın’ın gururu oldu

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen bu prestijli yarış, tarihin en yüksek katılımcı sayısıyla 77 ülkeden 2 bin 800'ü aşkın yüzücüyü bir araya getirdi. İstanbul'un eşsiz manzarası ve boğazın zorlu akıntıları arasında, Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan katılımcılar, iki kıtayı birleştirdi. Kuşadası'nı temsilen yarışa katılan Aslı Keçelioğlu, yoğun rekabet ortamında sergilediği üstün performansla dikkat çekti ve ilk 10'a girerek Aydın'ın adını başarıyla duyurdu.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Yarış sonrasında yaptığı açıklamada, Keçelioğlu, "İstanbul Boğazı'nın her zamanki sürpriz dolu zorlu akıntılarında, kendi klasmanımda yine ilk 10'a girmeyi başardım. Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil etmek için her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi. Keçelioğlu'nun bu başarısı, Aydın'da büyük bir sevinçle karşılandı ve spor camiasında takdir topladı.