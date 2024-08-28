Başakşehir tur peşinde

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında bugün İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak. İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

GALİBİYET YETERLİ OLACAK

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve 15'er dakikalık uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

SAHAYA DÖRT EKSİKLE ÇIKACAK

Başakşehir bugünkü kritik randevuda sahada dört eksikle çıkacak. Sakatlığı bulunan Ousseynou Ba, yeni transferlerinden UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo ile tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.