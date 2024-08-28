Giovanni van Bronckhorst: Tek bir planımız var, o da gruplara kalmak

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Beşiktaş sahasında Lugano'yu konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyleyen van Bronckhorst, "Yarın ikinci iç saha maçımızı oynayacağız. Önemli bir maç oynayacağız. Gruplara kalmayı istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Odaklı bir durumdayız. Motiveyiz. Bir görevimiz var. Tek bir planımız var, o da gruplara kalmak. Yarın da yapmak istediğimiz şey bu. Çok çalışacağız ve yarınki maçın sonucunda gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN HAFTAKİ SONUÇ DAHA İYİ YA DA DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Yarın oynanacak karşılaşmanın 11'inde geçen haftaki maça göre değişiklik olup olmayacağı yönünde gelen soru üzerine Hollandalı teknik adam, "Yarınki maç farklı bir yaklaşım olacak. İlk 11'i tabii ki şu an verme niyetim yok. Yarın göreceğiz. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre kıyaslarsak daha farklı bir yaklaşım olacaktır bu maça tabii ki. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Geçen haftaki sonuç daha iyi ya da daha kötü olabilirdi. Şu anda içerde turu bitirme fırsatımız var. Maçı kazanacak takımı çıkartmayı hedefliyorum. Oynadığımız şekilde, gelişmeye devam etme niyetindeyiz. Muhtemelen bazı farklılıklar görebiliriz" şeklinde konuştu.

'ŞU ANKİ GİDİŞATTAN MEMNUM'

Takımın şu andaki gidişatından memnun olduğunu belirten van Bronckhorst, "Benim buradaki ilk sezonum. Oyuncularımın istediğimiz şekilde oynamalarını istiyorum. Var olan güçlerimizden yararlanmak istiyorum ki şu anda yaptığımız şey tam olarak bu. Takıma katılan oyunculardan memnunum. Bizlere farklı şeyler veriyorlar. Şu ana kadar işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Sezona Süper Kupa ile harika şekilde başladık. İlk 2 lig maçımızı da kazandık. Gruplara katılım göstereceğimizden eminim. Pazar günü maçtan sonra da sezonun ilk bölümünü en iyi şekilde bitirmiş olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Tüm oyuncularımızın enerjisini kullanmaya, hepsini zinde tutmaya çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız şey bu. Şu anda işler iyi gidiyor. Şu anki gidişattan memnum olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.

'SAVUNMAYI DAHA İYİ YAPMAMIZ LAZIM'

Son 2 maçta 5 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine van Bronckhorst, şöyle konuştu:

"Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz, izliyoruz. Geçen hafta oynadığımız maçı da analiz ettik. Kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Bu konuda gelişim gösteriyoruz, gelişeceğiz zaman içinde. Bu konu hakkında konuşacak fırsatımız da oldu geçen haftadan itibaren. Gelişim göstermemiz gereken konulardan birisi de bu. 2 maçta yenilen 5 gol çok. Gol atıyoruz, bu skor almamıza yardımcı olacaktır. Hücumu geliştirirken, takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor. Bu kolay gol yeme konusunu engellememiz gerekiyor."

'TRANSFER HENÜZ BİTTİ DİYEMEM'

Transferin çalışmalarının daha tamamladığını belirten Hollandalı teknik adam, "Felix'in gelmesinden çok memnunum. İyi bir savunmacı. Transfer konusuyla ilgili bitti diyemem. Hala daha gelenler ve gidenler olabilir. Transfer dönemi bittiğinde en önemli şey dönem başladığına göre kadromuzun daha güçlü olması. Son birkaç aydaki enerjimizi de bu konuya harcadık. Sadece ben değil, kulüpteki herkes. Transfer dönemi bittiğinde iyi, yarışmacı bir kadromuz olması gerekiyor. Bunu hedefliyoruz. Henüz daha bitti diyemem" şeklinde konuştu.

Avrupa'daki tüm kupaların zor olduğunu, öncelikli hedeflerinin grup etabına kalmak olduğunu yineleyen van Bronckhorst, "Finali şu an itibariyle düşünmüyorum. Kısa vadede hedefimiz gruplara kalmak. Son haftalarda oynanan eleme maçlarının sonuçlarını görüyoruz. Güçlü rakipler var. Gruplarda olmak isteyen rakipler var. Şu anda hedeflediğimiz şey gruplarda olmak. Avrupa kupaları zordur, sadece Avrupa Ligi değil. Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi zor turnuvalardır. Her maçta elinizden gelenin en iyisini bilmeniz lazım. Tüm sezon boyunca bunu yaparsanız sonucunda finale ulaşabilirsiniz. Şu anda ilk atmak istediğimiz adım gruplara kalmak. Önümüzde 8 maç olacak. Bu 8 maç hem oyuncularımızın gelişimi hem de kulübümüz için çok önemli. Buradan kazanacağımız çok şey olacak. Tabii ki zor olacak ama hedefimiz yarınki maçtan sonra gruplara kalmak" dedi.

'MİLLİ ARADAN SONRA 2 MAÇ TEMPOSUNA GİRECEĞİZ, KADROMUZDAKİ OYUNCULARI DAHA ÇOK KULLANACAĞIZ'

Şu anda maç fikstürünün yoğun olmadığını özellikle milli aradan sonra yoğunlaşacak maçlarda kadrodaki bütün isimleri kullanacaklarını söyleyen van Bronckhorst, "Keşke hiç kimseye olmasa ama her oyuncunun başına kariyeri boyunca ciddi sakatlıklar gelebilir. Bunlar oluyor. Ön çapraz bağ sakatlığını Arsenal'deyken bende yaşadım. Bu sakatlıktan sonra süreç uzun oluyor. Oynamama süresi bir hayli fazla oluyor. Tayyip de geri dönmek için çok fazla çalıştı. Hala da çalışıyor. Takımın önemli bir parçası. Necip de aynı şekilde. Takımımızın kaptanı. Karakteri gereği o da güçlü bir şekilde dönmek isteyecektir. Oynadığımız tüm maçlarda hedefimiz kazanmak. Şu an itibariyle çok sık maç oynamıyoruz. Lugano'ya hazırlanmak için bir haftalık bir süremiz oldu. Devamında milli ara var. Milli aradan sonra haftada 2 maç temposuna gireceğiz. Ondan sonra kadromuzdaki oyuncuları daha çok kullanacağız, daha fazla rotasyon yapacağız. Bu sadece Tayyip için geçerli değil. Tüm oyuncularımız için geçerli.

'YENİ FORMAT HEYECAN VERİCİ'

Avrupa Ligi'nin yeni formatını da değerlendiren Bronckhorst, "Benim için heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynama fırsatımız olacak. Eski formatta 3 iç saha, 3 dış saha maçı oluyordu. Şimdi 8 maç oynayacağız. 8 farklı takıma karşı oynanacak maçlar olacak. Daha farklı statlar, daha farklı takımlar, daha farklı ülkelere seyahat içerecek bu durum. Daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Ben bu konuya olumlu bakıyorum. Maçlar oynandığında göreceğiz ama eski bir futbolcu ve hoca olarak heyecanlı olduğumu söyleyebilirim" dedi.

'BİZ PAZAR GÜNÜ MAÇIMIZ VARMIŞ GİBİ DEVAM ETTİK'

Süper Lig'in 3'üncü haftasını bay olarak geçtiklerini ancak Pazar günü maç oynayacakmış gibi hazırlıklarına devam ettiklerini dile getiren Hollandalı teknik adam, "Umuyorum olumsuz anlamda bir şeyleri etkilemez. Biz Pazar günü maçımız varmış gibi devam ettik. Uzun seyahatten sonra Cuma günü rejenerasyon çalışması yaptık. Pazar günü de normal fiziksel çalışmamızı yaptık. İyi çalıştık, ritmimizi kaybetmedik. Yarın da herkesin maçı oynayacak zindelikte ve enerjide olduğundan emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KUPA, GEÇEN SENEDEN GÜZEL HATIRALARIMIZIN OLDUĞU BİR TURNUVA. BU SENE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ'

Siyah-beyazlı ekibin ilk 11 kalitesinin artmasıyla ilgili gelen soru üzerine van Bronckhorst, sözlerini şöyle noktaladı:

"Transfer dönemi bittiğinde en iyi kadromuzu oluşturmuş olmak istiyoruz. Şu an bunun için önümüzde zaman var. Bizim için de sezon uzun olacak. Milli aradan sonra ocak ayına kadar çok maç oynayacağız. Bu süre zarfında elimizde olan tüm kadroyu, oyuncuları kullanacağız. Kupa maçları da oynayacağız. Kupa, geçen seneden güzel hatıralarımızın olduğu bir turnuva. Burada da bu sene başarılı olmak istiyoruz ki zaten büyük bir kulüpteyseniz, normal sezonunuz bu şekilde olmalı."