Göztepe’den golcü atağı

Trendyol Süper Lig'de İzmir'i iki yıl aradan sonra Süper Lig'de temsil eden Göztepe'de kurmaylar transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Süper Lig'de geride kalan üç haftada üç beraberlikle sahadan ayrılan Göz-Göz, santrafor pozisyonuna takviye yapmak için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılıların radarında Güney Afrikalı 28 yaşındaki Lebo Mothiba'nın olduğu öğrenildi. Göztepe'nin kıskacında olan Mothiba futbola ülkesinin Diambars kulübünde başladı. Fransız ekibi Lille genç yaşta Lebo Mathiba'yı transfer edip altyapısına kattı. Lille ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Mathiba daha sonra Troyes, Valenciennes ve Strasbourg gibi kulüplerde forma giydi. Ülkesinin Milli Takım formasını giydiği 14 maçta ise 4 gol atma başarısını gösterdi. Lebo Mothiba geçen sezonu talihsiz bir şekilde erken kapatmak zorunda kaldı. Bonservisi elinde bulunan Mothiba'nın sakatlık durumu belli olduktan sonra Göztepe yönetimi son kararını verecek.

VİCTOR HUGO KİRALIK GELECEK

Son olarak Juan Silva ve Mateusz Lis'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde olan orta saha Victor Hugo'yu da renklerine bağlayacağı öğrenildi. Ülkesi Brezilya'nın Flamengo takımında top koşturan 20 yaşındaki orta sahanın İngiliz ekibi Southampton tarafından İzmir ekibine kiralanacak.

KUBİLAY YEDEĞE DÜŞEBİLİR

Göztepe'nin geçen sezon kadrosuna kazandırdığı hücumcu Kubilay Kanatsızkuş'un, yeni transfer Juan Silva'nın performansıyla yedek kalma olasılığı arttı. Ön bölgede üretken bir takım yaratmak isteyen İzmir temsilcisinin 27 yaşındaki golcüsü, hırslı oyunuyla alkış toplasa da geçen seneden bu yana skor üretmekte zorlanması eleştirilere neden olmuştu. Geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan ve sadece 4 gol atabilen Kubilay, bu sezon henüz gol veya asist katkısı sunamadı. Yeni transfer Juan Silva'nın Alanyaspor maçındaki performansı teknik direktör Stoilov tarafından tam not alırken, Kubilay'ı hamle oyuncusu olarak değerlendirmek istediği gelen bilgiler arasında.