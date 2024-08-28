İstedi ancak yetmedi

BERKE ÖZBAY YAZDI

Temsilcimiz Galatasaray, 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İsviçreli rakibi Young Boys engelini aşarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bu sezon geride kalan süreçte tercihleri ve hamleleri nedeniyle eleştirilen teknik direktör Okan Buruk ilk maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den farklı bir kadro seçimi yaptı. Icardi'nin yanına Batshuayi'yi, yeni transfer Jelert'in yerine ise sağ beke Barış Alper'i monte eden genç çalıştırıcı rakibin oyununu baskıyla bozarak hızlı bir şekilde hem golü bulmak, hem maçı erken bitirmek adına oldukça hücumcu bir ilk 11'le yeşil zemine çıktı.

DAĞINIK GÖRÜNTÜ VERDİ

Sarı-kırmızılılar mücadele boyunca dağınık bir görüntü verdi. Oldukça fazla pas hatası yapan, hücumda istediği varyasyonları gerçekleştiremeyen, savunma anlamında ise dönen topları almakta bir hayli zorlanan Galatasaray, rakibin kontra ataklarını engellemekte de büyük bir zorluk yaşadı. İlk 11'de yaptığı 3 hamleyle pres ve ofansif çeşitlilik yakalamak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un planları tutmadı. İkinci yarıda özellikle 60. dakikadan sonra Jelert, Berkan ve Kerem Demirbay'ın oyuna girmesinin ardından sarı-kırmızılılar oyunu rakip alana yıkmaya başladı.

TOP ÇİZGİYİ GEÇMEDİ

Bu dakikadan sonra Galatasaray sağlı sollu ataklarla rakibinin üstüne gelmeye başladı. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay'la hem içerden hem de dışardan şutlarla kaleyi yokladı ancak top çizgiyi bir türlü geçmedi. İsviçreliler ise zaman zaman yine kontra ataklarla Galatasaray kalesinde tehlikeler yaratmaya devam etti. Mücadelede son dakikalara girilirken, tribünler sarı-kırmızılı futbolculardan gol beklerken istenmeyen oldu ve kalemizde golü gördük. Aslan dün turu geçmeyi istedi ancak en başta Okan Buruk'un mücadeledeki hamleleri olmak üzere mental ve fiziksel olarak yeterli bir performans sergileyemedi.