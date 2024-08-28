Karşıyaka’dan Atatürk temalı forma

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk detayı olan özel bir forma çıkardı. Geçtiğimiz günlerde 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıtan Karşıyaka, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk anısına özel bir forma çıkardı. İzmir ekibinin yeni sezonda giyeceği dördüncü formasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yazarken, aynı zamanda Atatürk'ün de fotoğrafları bulunuyor. Siyah renklerden oluşan bu forma kulübün lisanslı ürün sattığı mağazalarda satışa çıktı.