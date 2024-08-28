KSK sil baştan

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Karşıyaka, zorlu maraton öncesi kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. İzmir temsilcisinde takımın çehresi tamamen değişirken, 15 futbolcuyla yollar ayrıldı ve 11 yeni oyuncu takıma kazandırıldı. Yeşil-kırmızılı ekip, transfer sezonunun hızlı ekibi olarak göze çarparken, kadrosuna 11 tane yeni oyuncuyu monte etti. Kaleye Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden Kaf-Kaf, orta sahaya Hakan Barış, Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak'ı monte etti. İzmir ekibi, ön bölgeye Taha Yeşilbaş, İshak Kurt'u kazandırırken, stopere Metin Peker, sağ kanada Sinan Gayla, Abdulkadir Öksüz'ü yerleştirdi.

BİRÇOK İSİM VEDA ETTİ

İzmir temsilcisi, Şeref Özcan, Erdinç Cepoğlu, Barış Sağır, Fatih Taşdelen, Emre Keleşoğlu, Ömer Alper Tatlısu, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Kalyoncu, Haydar Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu, Emir Koldere, Erdem Gökçe, Efe Tatlı ve Bilal Ceylan ile vedalaştı. Yeşil-kırmızılı İzmir ekibinin transfer dönemi kapanmadan kadrosuna üç isim daha katacağı öğrenildi.