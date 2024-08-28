Sobol iddiası

Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor'dan alan Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Muğla ekibi, son olarak Genk forması giyen 29 yaşındaki Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'a kanca attı. Bonservisi Haziran 2026 yılına Fransız temsilcisi Strasbourg'da olan oyuncu için nabız yoklanacak. Sol kanadı Sobol ile garanti altına almak isteyen kurmaylar, bu hafta resmi olarak Fransız ekibi ile temasa geçmek istiyor. Listesinde birçok ismi barındıran kurmaylar, geçtiğimiz gün yeni isimlerin takıma katılabileceğini açıklamıştı.Profesyonel kariyerine Matalurh Zaporizhya'da başlayan Sobol, kiralık olarak forma giydiği Genk'in yanı sıra Shaktar Donetsk Metalurh Donetsk, Metalist, Zorya Luhansk, Slavia Prag, Jablonec, Club Brugge, Strasbourg formalarını da terletti. Kariyerinin en parlak günlerini Club Brugge'da geçiren Sobol, Belçika temsilcisi ile 124 maça çıkarken, 4 gol atma başarısı gösterdi.

İSMET TAŞDEMİR'DEN GÖZTEPE AÇIKLAMASI

Bodrum FK, hafta sonu oynayacağı Göztepe karşılaşmasına kilitlenirken, teknik direktör İsmet Taşdemir, iddialı açıklamalarda bulundu. Göztepe maçının zor olacağını söyleyen İsmet Taşdemir, "Lige iyi başlayan, oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takımla oynayacağız. Evet birbirimizi tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var, 5-6 oyuncu değişti. Oyun anlayışları bizimle aynı. Çetin bir maç olacak. Birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Cekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.