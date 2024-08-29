Avrupa gecesi

Avrupa kupalarına kalmak için mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kritik randevularda ter dökecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de ağırlayacak. Zorlu karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah-beyazlılar, 8 dakikada yediği 2 golle skorun 3-3'e gelmesine engel olamamıştı. İstanbul temsilcisine adını Avrupa Ligi'ne yazdırması için tek farklı galibiyet yeterli olacak.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016- 2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

KONFERANS LİGİ'NDE 8. MÜCADELE

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bordomavililer, 2021-22'de Molde'yi turnuva dışına itmiş, ancak Roma'ya iki maçta da mağlup olarak elenmişti. 2022-23'te Basel'e kaybederek turnuvaya veda etmişti.