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Haberler Spor

Avrupa gecesi

Beşiktaş’ın Lugano’yu Tüpraş Stadı’nda ağırlayacağı maç saat 21.00’de start alacak. Trabzonspor’un St. Gallen’i Papara Park’ta konuk edeceği mücadele ise saat 20.00’de başlayacak.

HABER MERKEZİ
Avrupa gecesi

Avrupa kupalarına kalmak için mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor bugün kritik randevularda ter dökecek. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de ağırlayacak. Zorlu karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah-beyazlılar, 8 dakikada yediği 2 golle skorun 3-3'e gelmesine engel olamamıştı. İstanbul temsilcisine adını Avrupa Ligi'ne yazdırması için tek farklı galibiyet yeterli olacak.

TRABZON'DA İKİ EKSİK

Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş müsabakasında İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak.

ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016- 2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

KONFERANS LİGİ'NDE 8. MÜCADELE

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bordomavililer, 2021-22'de Molde'yi turnuva dışına itmiş, ancak Roma'ya iki maçta da mağlup olarak elenmişti. 2022-23'te Basel'e kaybederek turnuvaya veda etmişti.

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