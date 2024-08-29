Başakşehir tur atladı: 2-0

UEFA Konferans Ligi Play- Off turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, sahasında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i mağlup ederek tur atladı: . Turuncu-lacivertliler Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda temkinli bir oyun ortaya koyarken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Başakşehir daha atak başladı. Ev sahibi aradığı golü 64. dakikada buldu. Bu dakikada Deniz'in ortasında seken topu önünde bulan Ömer Ali rakibinden sıyrıldıktan sonra ağları havalandırdı: 1-0. 81'de Bolger rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü. 82'de Lima'nın ortasında iyi yükselen Kemen skoru belirledi: 2-0.