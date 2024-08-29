Fark 3 milyon Euro

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Sofyan Amrabat transferinde İtalyan ekibi Fiorentina ile orta yolu arıyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı-lacivertlilerin 12 milyon Euro'luk önerisine karşı Fiorentina ise 15 milyon Euro'da diretirken aradaki 3 milyon Euro'luk farkın önümüzdeki günlerde kapanması bekleniyor. Kanarya'nın, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile de büyük ölçüde anlaştığı Faslı yıldızın, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim yıllık maaş konusunda pazarlıklara devam ederken Amrabat ile Fenerbahçe'nin teklifi arasında 500 bin Euro'luk bir farkın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe 4 milyon Euro teklif ederken Amrabat ise 4.5 milyon Euro istiyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de Manchester United formasını kiralık olarak giyen Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınmamıştı. İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 9 milyon Euro ödeme yapmıştı. O dönemde satın alma opsiyonu 20 milyon Euro olarak belirlenmişti.

LUAN PERES İLE İPLER KOPUYOR

Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres ile de yollar ayrılıyor. Fenerbahçe kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Brezilyalı stoperin sözleşmesi feshedilecek ve bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılacak. 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımdan 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Santos, Vasco ve Corinthians 30 yaşındaki Peres'i kadrosuna katmak için menajeriyle temasa geçip resmi teklif yaptı.

RİCHARD RİOS PAYLAŞILAMIYOR

COPA America'da harikalar yaratan Richard Rios devlerin gündeminde. Manchester United, Roma ve PSG gibi kulüplerin devrede olduğu oyuncu için Fenerbahçe de nabız yokluyor. Sarı-lacivertli ekip 23 milyon Euro'luk teklifi Palmeiras'a ulaştırdı ancak ret yanıtı aldı.