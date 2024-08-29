Göz-Göz’de işlem tamam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı. Sambacı futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçeği açıklandı. İzmir temsilcisi, böylece bu sezonki 11. transferini yaparak adından söz ettirdi. Futbola ülkesinin takımlarından Flamengo'da başlayan 20 yaşındaki futbolcu, son üç sezondur Brezilya temsilcisinde forma giyiyor.

BEŞİNCİ BREZİLYALI OLACAK

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü (yarın) İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadelerine yer verildi. Bu arada Hugo, Göztepe'nin beşinci Brezilyalı oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Heliton, Djalma Silva, Romulo ve Juan Silva Santos bulunuyordu.