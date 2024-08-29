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Haberler Spor

Izquierdo’dan acı haber geldi

HABER MERKEZİ
Izquierdo’dan acı haber geldi

Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final maçında yaşanan talihsiz olayın ardından, Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi. Izquierdo, maçta kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nacional kulübü açıklamasında, "Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın." ifadelerini kullandı.

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