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Haberler Spor

Manisa FK’dan Billal hamlesi

HABER MERKEZİ
Manisa FK’dan Billal hamlesi

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, yeni bir transfer için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Göztepe forması giyen 26 yaşındaki Cezayirli santrafor Billal Messaoudi'ye kanca attı. Göz-Göz'de 23 maça çıkan ve 5 gol, 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken deneyimli hücumcu için önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı öne sürüldü. Bonservisi 2026 yılına Belçika temsilcisi Kortrijk'te olan Messaoudi'nin Türkiye'ye geri dönmek istediği gelen bilgiler arasında. Şu an yaklaşık 700 bin Euro piyasa değeri bulunan Messaoudi'nin kiralama formülü ile takıma kazandırmak isteyen Manisalı kurmaylar, hafta sonuna kadar Belçika temsilcisi ile temasa geçecek. Profesyonel kariyerine Cezayir gibi USM Alger U21 takımında başlayan Billal, JS Saoura, WA Tlemcen formalarını da giydi. Geçen sene Göztepe'de oynadığı dönemdeki performansıyla şampiyonlukta pay sahibi oldu.

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