Sporla aydınlığa kavuşuyorlar

İzmir'de faaliyet gösteren görme engelli tek spor kulübü olan İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Yasin Börü Gençlik Merkezi ile Türkiye'ye örnek bir çalışmaya imza atıyor. Görme engelli olup, özgüven kazanmak, sporla hayata atılmak isteyen bireyler Buca'da faaliyet gösteren Yasin Börü Gençlik Merkezi'nde golbol öğreniyor. Yetenekli olanlar da Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'ne seçilip hem yarışmacı olmanın heyecanını yaşıyor hem de kendilerine Milli Takım kapıları açılıyor. Antrenör Şennur Madak, kadınlarda 2. Lig'de, erkeklerde 4. Lig'de, futbol B1'de 1. Lig'de yer aldıklarını ifade etti. Milli takımda sporcularının olduğunu kaydeden antrenör Madak, "Haftanın 4 günü çalışıyoruz. Golbol sporunu öğreniyorlar. Kurs grubundaki oyunculara daha sonra takımlarımızda yer veriyoruz. Spor yapmak isteyen görme engelli bireyleri aramızda görmek isteriz" şeklinde konuştu.