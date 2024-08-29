Tire forveti sağlama aldı

TFF 3. Lig 2.Grup'ta sezona iddialı şekilde hazırlanan Tire 2021 FK, transfer döneminin sonuna yaklaşılırken forveti iki isimle güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, sürpriz bir hamleyle Malatya Arguvanspor'dan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki genç santrafor Musa Yüksel ile Muş 1984'ten 34 yaşındaki tecrübeli isim İlker Avşar'ı renklerine bağladı. Hüma Yüksel'in ofisinde kendilerini Tire FK'lı yapan sözleşmeye imza atan futbolcular ardından idmana çıkarak takım arkadaşları ile tanıştı. Bolu'da son derece verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden başkan Hüma Yüksel, "İlk profesyonel maçımızı seyircimizin önünde 7 Eylül'de oynayacağız. Teknik ekibimiz, yönetim kurulumuza düzenli şekilde rapor sunuyor. İddialı ve güçlü birtakım oluşturduk. Lige galibiyetle başlamak moral motivasyon açısından önemli unsur. Kelkit Hürriyetspor'u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.