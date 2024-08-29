Uşakspor’da imza şov

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor 3 transfere daha imza attı. Kırmızısiyahlılar Kırşehir Futbol SK'dan golcü Fatih Üge, Artvin Hopaspor'dan orta saha Caner Solmaz ve 24Erzincanspor'dan defans Emre Sarıkaya'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, 100 gol barajını yakalamış forvet oyuncusu Fatih Üge, orta saha oyuncusu Caner Solmaz ve genç stoper Emre Sarıkaya ile 1 yıllık anlaşmaya vardı" denildi. Geçen sezonu Kırşehir FSK'da geçiren 33 yaşındaki deneyimli forvet Fatih çıktığı 35 karşılaşmada rakip ağları 10 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sezonu Hopaspor'da tamamlayan 32 yaşındaki savunmacı Caner, Karadeniz ekibinde 25 mücadelede sahaya çıkarken, bonservisi Erzincan ekibinde olan ancak sezonu kiralık olarak 52 Orduspor FK'da bitiren 21 yaşındaki defans Emre ise 12 maçta yeşil zeminde boy gösterdi.