F.Bahçe’nin rakibi Alanya

Femerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında bugün Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor. Sarı-lacivertlilerin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı. Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulu'nun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı. Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak. Öte yandan PFDK, Göztepe maçında yaşanan olayların ardından Ali Koç'a verdiği 504 bin TL'lik para cezasını 168 bin TL'ye düşürdü.

ARCHİE BROWN İMZAYA YAKIN

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a imza atması sonrası transfer görüşmeleri tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Archie Brown'u transfer etmek için Gent ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. 28 yaşındaki İngiliz sol bek, Gent ve İngiltere U20 milli takımında forma giyiyor. Fenerbahçe, 10 milyon euro teklif ederken Belçika temsilcisi 12 milyon euro talep etti.